Серед жертв теракту в Австралії шестеро людей українського походження – Зеленський

Шестеро з 15 загиблих у Сіднеї були українського походження

Місце теракту в Сіднеї (Фото: ЕРА / Dean Lewins)

Серед жертв терористичної атаки на пляжі Бонді в Австралії, яка сталася минулого місяця, шестеро були українського походження. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

За словами президента, він особисто висловив главі австралійського уряду співчуття у зв’язку з терактом і загибеллю людей.

"Наша солідарність – усім рідним та близьким постраждалих", – зазначив глава держави.

Під час розмови сторони також обговорили питання захисту України та російські удари по українських містах і громадах. Зеленський повідомив, що поінформував прем’єр-міністра Австралії про ситуацію в дипломатії та наступні кроки України.

За словами президента, Ентоні Албенізі пообіцяв допомогу Україні. Зеленський подякував за цю підтримку та зазначив, що ракети для протиповітряної оборони потрібні Україні щодня, так само як і постійна підтримка оборони.