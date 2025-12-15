Прем’єр Австралії запропонував посилити закон про обіг зброї після стрілянини в Сіднеї

Кількість загиблих унаслідок стрілянини у Сіднеї збільшилася до 15 людей, ще десятки перебувають у лікарнях

Сідней (Фото: Bianca De Marchi/EPA)

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе у понеділок запропонував посилити національне законодавство про зброю після смертельної стрілянини в Сіднеї під час святкування Хануки, жертвами якої стало 15 людей. Про це повідомило агентство Associated Press.

Очільник уряду Австралії заявив, що запропонує нові обмеження, зокрема щодо кількості одиниць зброї, яку може придбати ліцензований власник. Його пропозиції були оголошені після того, як влада повідомила, що старший із двох стрільців мав ліцензію на зброю протягом 10 років і законно придбав всі шість одиниць.

"Уряд готовий вжити будь-яких необхідних дій. Серед них – необхідність посилення законів про зброю. Обставини можуть мінятися. Люди можуть радикалізуватися з часом. Ліцензії не повинні бути безстроковими", – заявив Албанезе журналістам.

Медіа пише, що мінімум 38 людей перебувають у лікарнях після бійні в неділю, коли двоє чоловіків, батько та син, відкрили стрілянину по відпочивальниках на пляжі. Серед загиблих – 10-річна дівчинка, рабин і людина, яка пережила Голокост.

Прем’єр Австралії пообіцяв якнайшвидші зміни й планує в понеділок вдень представити свої пропозиції щодо законів про зброю на засіданні національного кабінету, в якому візьмуть участь керівники штатів. Деякі заходи також вимагатимуть оновлення законодавства на рівні штатів.

"Деякі закони є федеральними, а деякі приймаються на рівні штатів. Ми хочемо переконатися, що всі ми маємо однакове бачення", – сказав Албанезе.

Крістофер Міннс, прем’єр штату Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, погодився з Албанезе, що ліцензії на володіння зброєю не повинні надаватися на необмежений термін.

Він додав, що закони його штату про зброю зміняться, але поки що не зміг детально пояснити, як саме.

"Якщо ви не фермер, ви не займаєтеся сільським господарством, навіщо вам ця масивна зброя, яка наражає на небезпеку населення та робить життя небезпечним і важким для поліції Нового Південного Уельсу?" – запитав Міннс.

Австралійські закони про зброю були переглянуті після різанини 1996 року в тасманійському місті Порт-Артур, де озброєний чоловік-одинак убив 35 людей.

За інформацією влади, стрілянину у Сіднеї влаштували 50-річний чоловік та його 24-річний син. Чоловік прибув до Австралії у 1998 році за студентською візою та був резидентом Австралії. Офіційні особи не підтвердили, з якої країни він емігрував.

50-річний стрілець загинув, а його син наразі перебуває у лікарні.

14 грудня в Сіднеї сталася масова стрілянина під час святкування. Спочатку повідомлялося про 12 загиблих, зокрема одного з двох стрільців.