В Австралії автівка протаранила ворота консульства Росії: постраждав поліціянт

39-річного порушника заарештували та доставили до дільниці

Місце події (Фото: Bianca De Marchi/EPA)

Правоохоронці розслідують, що стало причиною в'їзду автомобіля у ворота генерального консульства Росії на сході Сіднея. Про це повідомив телеканал ABC News.

О 08:00 в понеділок, 1 вересня, поліція Нового Південного Вельсу відреагувала на повідомлення про підозрілий транспортний засіб, білий позашляховик, припаркований на під'їзній доріжці будівлі на вулиці Фуллертон у Вуллахра.

Після прибуття офіцери спробували поговорити з водієм, 39-річним чоловіком, проте він, як стверджується, проїхав на своєму транспортному засобі через ворота будівлі та в'їхав на територію російського консульства.

Було пошкоджено вікна з боку пасажира та водія автомобіля. Ймовірно, поліція використала кийки, щоб потрапити в машину. На відеозаписі, зробленому очевидцем, чути, як поліціянти кричали водієві: "Виходь з машини негайно" та "Лягай на землю".

Порушника заарештували й доставили до дільниці Суррі-Гіллз. 24-річний поліціянт отримав поранення руки та був доставлений до лікарні. Співробітники російського консульства залишалися в будівлі.

Згодом машину відбуксували з території консульства.

Поліція Нового Південного Вельсу заявила, що розслідування триває, а Австралійська федеральна поліція (AFP) повідомила, що її підрозділ дипломатичного захисту (DPU) також був залучений.

"Співробітник DPU AFP допоміг заарештувати 39-річного чоловіка, який, ймовірно, в'їхав на автомобілі на територію консульства", – повідомив представник.

Немає жодної поточної чи потенційної загрози консульству чи місцевій спільноті, уточнили правоохоронці.

Наприкінці лютого 2025 року у французькому місті Марсель стався вибух на території російського консульства.