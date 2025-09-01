В Австралии автомобиль протаранил ворота консульства России: пострадал полицейский

39-летнего нарушителя арестовали и доставили в участок

Место события (Фото: Bianca De Marchi/EPA)

Правоохранители расследуют, что стало причиной въезда автомобиля в ворота генерального консульства России на востоке Сиднея. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В 08:00 в понедельник, 1 сентября, полиция Нового Южного Уэльса отреагировала на сообщение о подозрительном транспортном средстве, белом внедорожнике, припаркованном на подъездной дорожке здания на улице Фуллертон в Вуллахра.

По прибытии офицеры попытались поговорить с водителем, 39-летним мужчиной, однако он, как утверждается, проехал на своем транспортном средстве через ворота здания и въехал на территорию российского консульства.

Были повреждены окна со стороны пассажира и водителя автомобиля. Вероятно, полиция использовала дубинки, чтобы попасть в машину. На видеозаписи, сделанной очевидцем, слышно, как полицейские кричали водителю: "Выходи из машины немедленно" и "Ложись на землю".

Нарушителя арестовали и доставили в участок Сурри-Хиллз. 24-летний полицейский получил ранение руки и был доставлен в больницу. Сотрудники российского консульства оставались в здании.

Впоследствии машину отбуксировали с территории консульства.

Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что расследование продолжается, а Австралийская федеральная полиция (AFP) сообщила, что ее подразделение дипломатической защиты (DPU) также было задействовано.

"Сотрудник DPU AFP помог арестовать 39-летнего мужчину, который, вероятно, въехал на автомобиле на территорию консульства", — сообщил представитель.

Нет никакой текущей или потенциальной угрозы консульству или местному сообществу, уточнили правоохранители.

