Премьер Австралии предложил ужесточить закон об обороте оружия после стрельбы в Сиднее

Количество погибших в результате стрельбы в Сиднее увеличилось до 15 человек, еще десятки находятся в больницах

Сидней (Фото: Bianca De Marchi/EPA)

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе в понедельник предложил ужесточить национальное законодательство об оружии после смертельной стрельбы в Сиднее во время празднования Хануки, жертвами которой стали 15 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Глава правительства Австралии заявил, что предложит новые ограничения, в частности по количеству единиц оружия, которое может приобрести лицензированный владелец. Его предложения были объявлены после того, как власти сообщили, что старший из двух стрелков имел лицензию на оружие в течение 10 лет и законно приобрел все шесть единиц.

"Правительство готово предпринять любые необходимые действия. Среди них – необходимость ужесточения законов об оружии. Обстоятельства могут меняться. Люди могут радикализироваться со временем. Лицензии не должны быть бессрочными", – заявил Албанезе журналистам.

Медиа пишет, что минимум 38 человек находятся в больницах после бойни в воскресенье, когда двое мужчин, отец и сын, открыли стрельбу по отдыхающим на пляже. Среди погибших – 10-летняя девочка, раввин и человек, переживший Холокост.

Премьер Австралии пообещал скорейшие изменения и планирует в понедельник днем представить свои предложения по законам об оружии на заседании национального кабинета, в котором примут участие руководители штатов. Некоторые меры также потребуют обновления законодательства на уровне штатов.

"Некоторые законы являются федеральными, а некоторые принимаются на уровне штатов. Мы хотим убедиться, что все мы имеем одинаковое видение", – сказал Албанезе.

Кристофер Миннс, премьер штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, согласился с Албанезе, что лицензии на владение оружием не должны предоставляться на неограниченный срок.

Он добавил, что законы его штата об оружии изменятся, но пока не смог подробно объяснить, как именно.

"Если вы не фермер, вы не занимаетесь сельским хозяйством, зачем вам это массивное оружие, которое подвергает опасности население и делает жизнь опасной и трудной для полиции Нового Южного Уэльса?" – спросил Миннс.

Австралийские законы об оружии были пересмотрены после резни 1996 года в тасманийском городе Порт-Артур, где вооруженный мужчина-одиночка убил 35 человек.

По информации властей, стрельбу в Сиднее устроили 50-летний мужчина и его 24-летний сын. Мужчина прибыл в Австралию в 1998 году по студенческой визе и был резидентом Австралии. Официальные лица не подтвердили, из какой страны он эмигрировал.

50-летний стрелок погиб, а его сын сейчас находится в больнице.

14 декабря в Сиднее произошла массовая стрельба во время празднования. Сначала сообщалось о 12 погибших, в том числе одного из двух стрелков.