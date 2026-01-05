Среди жертв теракта в Австралии шесть человек украинского происхождения – Зеленский
Среди жертв террористической атаки на пляже Бонди в Австралии, которая произошла в прошлом месяце, шестеро были украинского происхождения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.
По словам президента, он лично выразил главе австралийского правительства соболезнования в связи с терактом и гибелью людей.
"Наша солидарность – всем родным и близким пострадавших", – отметил глава государства.
Во время разговора стороны также обсудили вопросы защиты Украины и российские удары по украинским городам и общинам. Зеленский сообщил, что проинформировал премьер-министра Австралии о ситуации в дипломатии и следующих шагах Украины.
По словам президента, Энтони Албенизи пообещал помощь Украине. Зеленский поблагодарил за эту поддержку и отметил, что ракеты для противовоздушной обороны нужны Украине ежедневно, так же как и постоянная поддержка обороны.
- 14 декабря в Сиднее произошла массовая стрельба во время празднования еврейской Хануки. Известно о 15 погибших, по меньшей мере 38 человек находились в больницах. 16-м погибшим в результате инцидента стал сам нападавший,
- Албанезе предложил усилить национальное законодательство об оружии. Он планировал предложить новые ограничения, в частности по количеству единиц оружия, которое может приобрести лицензированный владелец.
Комментарии (0)