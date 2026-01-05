Подрыв авто нацгвардейца на Оболони. СБУ заявила о задержании женщины, устроившей теракт

Киевлянка согласилась взорвать машину военного за вознаграждение в $1500, но средств так и не получила, сообщили в Нацполиции

Задержанная (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали 25-летнюю киевлянку, которая, по версии следствия, взорвала авто военнослужащего в Оболонском районе столицы в воскресенье, 4 января. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

По данным СБУ, женщину задержали через несколько часов после совершения теракта, она скрывалась в одном из торгово-развлекательных центров столицы. В спецслужбе утверждают, что она взорвала авто украинского военного, в результате чего он и его знакомая получили травмы различной степени тяжести, в частности осколочные ранения обеих ног и контузию.

По версии следствия, 25-летняя местная безработная была завербована россиянами. В поле зрения вражеских спецслужб она попала, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Для подрыва авто женщина получила инструкцию от оккупантов на изготовление самодельного взрывного устройства. Деньги на закупку компонентов она получила от россиян на собственную банковскую карточку. Часть российских средств для конспирации была перечислена на реквизиты ее отца.

Снарядив взрывчатку, киевлянка заложила ее под машину военного, который прибыл в отпуск в Киев с передовой. Для фиксации теракта она установила поблизости скрытую телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Взрыв произошел, когда военный подошел к авто и открыл багажник.

Во время обысков у задержанной обнаружили SIM-карту с "видеоловушки" вблизи места теракта и мобильный телефон, с которого она контактировала с куратором.

СБУ планирует сообщить женщине подозрение по статье о террористическом акте. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Национальная полиция уточнила, что женщина взорвала авто военного Нацгвардии. За выполнение теракта оккупанты пообещали ей вознаграждение в размере $1500, однако денег она так и не получила.

Задержанная также подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года, добавили в полиции.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Подрыв авто произошел 4 января. Сообщалось о наличии пострадавших после взрыва. На месте происшествия работали полиция, кинологи и другие службы.

Впоследствии стало известно, что взрыв в Оболонском районе Киева квалифицировали как теракт.