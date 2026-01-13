Россия готовила теракт в Херсоне: дала задание взорвать полицейских – фото, видео

Служба безопасности Украины сообщила о срыве теракта в Херсоне. Двое местных жителей по заданию ФСБ планировали подорвать автомобиль с сотрудниками местного подразделения Нацполиции. В случае его успешного выполнения им была обещана "эвакуация" в Россию.

Как установило расследование, теракт готовили двое местных безработных жителей. Они попали в поле зрения россиян в одном из пророссийских Telegram-каналов и были "завербованы". Далее мужчины арендовали квартиру, на балконе которой обустроили скрытую видеокамеру для съемки режимного объекта. С помощью "наблюдательного пункта" они отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных автомобилях.

Затем мужчины должны были заложить самодельную взрывчатку под кузова транспорта правоохранителей и дистанционно взорвать его в момент пребывания там полицейских. Комплектующие для изготовления взрывных устройств представители ФСБ планировали передать "исполнителям" с левобережья Херсонщины с помощью дронов.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили этот план и задержали горожан в арендованном доме. У задержанных изъяли видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на врага.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также в ходе расследования было установлено, что параллельно мужчины отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и искали новых "кандидатов" в исполнители вражеских задач.

Мужчинам сообщили о подозрении в государственной измене. Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.