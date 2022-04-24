В Мариуполе российские снаряды убили корректировщика обстрела города в январе 2015-го

В Мариуполе в результате обстрелов российских оккупантов погиб коллаборант, который был корректировщиком огня у российских войск в 2015 году. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразота, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон Восточный. Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко", – написал Андрющенко.

В результате обстрела Восточного в январе 2015 года погиб 31 человек, 117 были ранены.

Кирсанова приговорили к девяти годам тюрьмы в 2016 году, но он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно. В июне 2019-го суд подтвердил приговор, однако 15 августа Кирсанов вышел на свободу по "закону Савченко".

Тогда на выходе из мариупольского СИЗО на Кирсанова напали жители микрорайона Восточный и активисты. Люди держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит". Кирсанова облили зеленкой.

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Оксана Житнюк

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