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В Мариуполе – вспышка коронавируса среди медиков в облбольнице

В Мариуполе – вспышка коронавируса среди медиков в облбольнице - Фото
Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA
27.04.2020, 08:29

По данным Донецкой облгосадминистрации, выявленные 19 случаев заражения COVID-19 медиков относятся к легким, без клинических проявлений

В Мариуполе Донецкой области 19 медиков областной больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на вчера брифинге заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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"В Мариуполе - у нас 22 новых случаев заражения. Среди них 19 медиков областной больницы интенсивного лечения", - отметил Кириленко, уточнив, что приняты меры, чтобы локализовать распространение вируса.

Начальник департамента здравоохранения ОГА Владимир Колесник рассказал, что эта облбольница не была определена для приема больных с COVID-19.

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"То, что произошло, это, к сожалению, это жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания. Никто не застрахован в этой ситуации от поражения. Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина (COVID-19, - ред.)", - сообщил Колесник.

Он добавил, что после того как у больного обнаружили COVID-19, начали проверять на коронавирус пациентов и сотрудников отделений больницы, где он находился.

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Колесник подчеркнул, что всех сотрудников и пациентов в областной больнице проверят с помощью ПЦР-тестов, поскольку все 19 медиков, которые оказались зараженными, получили отрицательные результаты быстрого теста. "Этот показывает то, что, к сожалению, быстрые тесты начинают проявляться только тогда, когда больной уже от пяти до семи дней болеет. Выявленные случаи относятся к легким, без клинических проявлений", - отметил Колесник.

По его словам, больные частично находятся на самоизоляции дома, частично - в отделении.

"Врачи и медсестры остались на карантин в условиях отделения, потому что больные продолжают находиться в отделении, они нуждаются в медицинской помощи", - добавил он.

Всего в Донецкой области с начала карантина лабораторно подтверждены 52 случая COVID-19, среди них 27 – медики, зафиксирован один летальный случай, десять человек выздоровели.

  • 26 апреля сообщалось, что положительные тесты на коронавирус получили 32 медика в Подольске в Одесской области.

Арина Толина
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