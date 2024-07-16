В Мирнограде полтора дня разбирали завалы после атаки РФ: нашли еще два тела – фото, видео

После удара РФ по Мирнограду 14 июля власти сообщали, что под завалами могут находиться еще два человека. Утром 16 июля тела были найдены

Последствия удара по Мирнограду (Фото: ГСЧС)

В Мирнограде Донецкой области, по которому Россия ударила 14 июля, убив одного человека, количество жертв после разбора завалов возросло до трех. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы завершены – утром 16 июля спасатели извлекли тела еще двух человек.

Всего ранены семь человек, еще семерых спасли сотрудники ГСЧС.

Спасательная операция длилась полтора дня, разобрано 130 тонн строительных конструкций.

14 июля сообщалось, что россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке в Мирнограде.

В течение прошлой недели Россия применила против Украины около 1000 средств воздушного нападения: 700 управляемых авиационных бомб, около 170 ударных беспилотников и 80 ракет разных типов.

Россия регулярно обстреливает из разных видов вооружения населенные пункты Донецкой области, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте.

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