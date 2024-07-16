У Мирнограді півтори доби розбирали завали після атаки РФ: знайдено ще два тіла – фото, відео

Після удару РФ по Мирнограду 14 липня влада повідомляла, що під завалами можуть бути ще дві людини. Зранку 16 липня тіла було знайдено

Наслідки удару по Мирнограду (Фото: ДСНС)

У Мирнограді Донецької області, по якому Росія вгатила 14 липня, вбивши одну людину, кількість жертв після розбору завалів зросла до трьох. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершено – зранку 16 липня рятувальники вилучили тіла ще двох осіб.

Всього поранено сімох людей, ще сімох врятували працівники ДСНС.

Рятувальна операція тривала півтори доби, розібрано 130 тонн будівельних конструкцій.

14 липня повідомлялось, що росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці у Мирнограді.

Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України близько 1000 засобів повітряного нападу: 700 керованих авіаційних бомб, близько 170 ударних безпілотників та 80 ракет різних типів.

Росія регулярно обстрілює з різних видів озброєння населені пункти Донецької області, де тривають найзапекліші бої на фронті.

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