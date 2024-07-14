Росія вгатила по Мирнограду і Лиману: вбила людину, під завалами можуть бути ще двоє – фото

За даними глави Донецької ОВА, у двох містах окупанти влучили по адмінбудівлі, багатоповерхівці і кав'ярні

Фото: Telegram-канал Філашкіна

Росія завдала ударів по Мирнограду і Лиману Донецької області, в результаті чого є загибла людина і поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили одну людину, поранили ще шістьох. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.

У Лимані відомо про трьох поранених, пошкоджено щонайменше один будинок і кав'ярню.

Фото: Telegram-канал Філашкіна

Фото: Telegram-канал Філашкіна

Фото: Telegram-канал Філашкіна

14 липня Росія також запустила по Україні крилату ракету: її було збито над Сумською областю.

Загалом від початку цього тижня Росія застосувала проти України майже 1000 засобів повітряного нападу: 700 керованих авіаційних бомб, близько 170 ударних безпілотників та 80 ракет різних типів.

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