Зеленський: Від початку тижня РФ випустила по Україні 700 КАБів, 170 дронів та 80 ракет

Володимир Зеленський наголосив, що кожен партнер може зміцнити захист України від терору

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Від початку цього тижня Росія застосувала проти України майже 1000 засобів повітряного нападу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і оприлюднив відео з наслідками російських атак.

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За словами глави держави, окупанти випустили по українських регіонах 700 керованих авіаційних бомб, близько 170 ударних безпілотників та 80 ракет різних типів.

"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", – написав Зеленський.

Президент подякував усім союзникам, які допомагають Україні.

8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

У Кривому Розі жертвами російського обстрілу стали 10 людей. Ще понад 40 отримали поранення.

Росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню Охматдит. 9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території закладу. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.

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