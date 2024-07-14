Зеленський: Від початку тижня РФ випустила по Україні 700 КАБів, 170 дронів та 80 ракет
Від початку цього тижня Росія застосувала проти України майже 1000 засобів повітряного нападу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і оприлюднив відео з наслідками російських атак.
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За словами глави держави, окупанти випустили по українських регіонах 700 керованих авіаційних бомб, близько 170 ударних безпілотників та 80 ракет різних типів.
"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору", – написав Зеленський.
Президент подякував усім союзникам, які допомагають Україні.
- 8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
- У Кривому Розі жертвами російського обстрілу стали 10 людей. Ще понад 40 отримали поранення.
- Росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню Охматдит. 9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території закладу. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.
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