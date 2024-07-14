Зеленский: С начала недели РФ выпустила по Украине 700 КАБов, 170 дронов и 80 ракет

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый партнер может укрепить защиту Украины от террора

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

С начала этой недели Россия применила против Украины около 1000 средств воздушного нападения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и обнародовал видео с последствиями российских атак.

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По словам главы государства, оккупанты выпустили по украинским регионам 700 управляемых авиационных бомб, около 170 ударных беспилотников и 80 ракет разных типов.

"Масштабу этого зла должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизней. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить защиту от террора", – написал Зеленский.

Президент поблагодарил всех союзников, которые помогают Украине.

8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

В Кривом Роге жертвами российского обстрела стали 10 человек. Еще более 40 получили ранения.

Россияне попали ракетой в детскую больницу Охматдет. 9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории заведения. Там погибли два человека, 32 – ранены.

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