РФ ударила по Мирнограду и Лиману: убила человека, под завалами могут быть еще двое – фото
Россия нанесла удары по Мирнограду и Лиману Донецкой области, в результате чего погиб человек и есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
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В Мирнограде россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке — убили одного человека, ранили еще шестерых. По предварительной информации, еще два человека находятся под завалами.
В Лимане известно о трех раненых, повреждены по меньшей мере один дом и кофейня.
- 14 июля Россия также запустила по Украине крылатую ракету: она была сбита над Сумской областью.
- Всего с начала этой недели Россия применила против Украины почти 1000 средств воздушного нападения: 700 управляемых авиационных бомб, около 170 ударных беспилотников и 80 ракет разных типов.
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