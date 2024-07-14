РФ ударила по Мирнограду и Лиману: убила человека, под завалами могут быть еще двое – фото

По данным главы Донецкой ОВА, в двух городах оккупанты попали по админзданию, многоэтажке и кофейне

Фото: Telegram-канал Филашкина

Россия нанесла удары по Мирнограду и Лиману Донецкой области, в результате чего погиб человек и есть раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В Мирнограде россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке — убили одного человека, ранили еще шестерых. По предварительной информации, еще два человека находятся под завалами.

В Лимане известно о трех раненых, повреждены по меньшей мере один дом и кофейня.

Фото: Telegram-канал Филашкина

Фото: Telegram-канал Филашкина

Фото: Telegram-канал Филашкина

14 июля Россия также запустила по Украине крылатую ракету: она была сбита над Сумской областью.

Всего с начала этой недели Россия применила против Украины почти 1000 средств воздушного нападения: 700 управляемых авиационных бомб, около 170 ударных беспилотников и 80 ракет разных типов.

Читайте также: За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото