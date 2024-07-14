Россия запустила по Украине крылатую ракету: она сбита над Сумской областью

Оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину крылатыми ракетами

Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование Центр)

В Сумской области сбита российская крылатая ракета. Об этом сообщила областная военная администрация.

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"Сегодня, 14 июля в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области уничтожена вражеская крылатая ракета", – сказано в сообщении.

В 14:30 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности с северо-востока.

Днем 13 июля РФ нанесла два удара по Будам Харьковской области, в результате чего погибли два человека, пострадали еще 22. В частности, погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.

Всего с начала этой недели Россия применила против Украины почти 1000 средств воздушного нападения: 700 управляемых авиационных бомб, около 170 ударных беспилотников и 80 ракет разных типов.

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