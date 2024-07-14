Росія запустила по Україні крилату ракету: її збито над Сумщиною

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування Центр)

У Сумській області збито російську крилату ракету. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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"Сьогодні, 14 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено ворожу крилату ракету", – йдеться в повідомленні.

О 14:30 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку з північного сходу.

Вдень 13 липня РФ завдала двох ударів по Будах Харківської області, внаслідок чого загинули дві людини, постраждали ще 22. Зокрема загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Загалом від початку цього тижня Росія застосувала проти України майже 1000 засобів повітряного нападу: 700 керованих авіаційних бомб, близько 170 ударних безпілотників та 80 ракет різних типів.

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