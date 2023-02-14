В небе над Украиной зафиксировали воздушные шары РФ с уголковыми отражателями

14 февраля в воздушном пространстве Украины зафиксировали воздушные шары с отражателями. Об этом пресс-секретарь воздушных сил Юрий Игнат сообщил в комментарии LIGA.net.

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12 февраля в Воздушных силах ВСУ заявили, что российские оккупанты использовали для ведения разведки аэростаты с уголковыми отражателями.

14 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Украинской правде заявил, что, "вероятно, это воздушные шары с уголковыми отражателями, о которых мы говорили недавно".

В комментарии LIGA.net Игнат заявил, что ему "больше нечего комментировать", добавив, что над Украиной летит "просто шарик с жестянкой".

"Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые двигаются в воздушных потоках с небольшой скоростью", — сказал Игнат УП.

Кроме того, на вопрос журналистов Украинской правды, связано ли закрытие воздушного пространства Молдовы с этими шарами, в Воздушных силах не знают, но говорят, что теоретически шары могли попасть на территорию другой страны.

4 февраля 2023 г. русские оккупанты пытались защищаться уголковыми отражателями от ударов HIMARS ВСУ под Херсоном.

12 февраля появились сообщения, что Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых дронов-бомбардировщиков большой дальности.

Мілана Головань

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