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В небе над Украиной зафиксировали воздушные шары РФ с уголковыми отражателями

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 17:08
В небе над Украиной зафиксировали воздушные шары РФ с уголковыми отражателями - Фото
Фото - Twitter Резникова

14 февраля в воздушном пространстве Украины зафиксировали воздушные шары с отражателями. Об этом пресс-секретарь воздушных сил Юрий Игнат сообщил в комментарии LIGA.net.

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12 февраля в Воздушных силах ВСУ заявили, что российские оккупанты использовали для ведения разведки аэростаты с уголковыми отражателями.

14 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Украинской правде заявил, что, "вероятно, это воздушные шары с уголковыми отражателями, о которых мы говорили недавно".

В комментарии LIGA.net Игнат заявил, что ему "больше нечего комментировать", добавив, что над Украиной летит "просто шарик с жестянкой".

"Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые двигаются в воздушных потоках с небольшой скоростью", — сказал Игнат УП.

Кроме того, на вопрос журналистов Украинской правды, связано ли закрытие воздушного пространства Молдовы с этими шарами, в Воздушных силах не знают, но говорят, что теоретически шары могли попасть на территорию другой страны.

Мілана Головань
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