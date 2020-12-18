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В Николаеве открыли первый модульный госпиталь для пациентов с COVID-19

18.12.2020, 18:25
В Николаеве открыли первый модульный госпиталь для пациентов с COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 18 декабря, в Николаеве на территории городской больницы №5 открыли корпус модульного типа для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского госгорадминистрации. 

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Как отмечается, это одноэтажное здание из быстровозводимых легких металлических конструкций, рассчитанное на 60 койко-мест и дополнительно шесть коек в реанимационном отделении с подключением к аппаратам ИВЛ.

По словам главы больницы №5 Елены Терентьевой, комплекс состоит из пяти блоков: приемного, лечебного, интенсивной терапии, диагностического и административного.

В диагностическом отделении есть компьютерный томограф, УЗИ, плазмафарез, а также оборудование для лабораторных исследований, которого ранее не было в Николаеве. В палатах установлены устройства для подачи кислорода, построена кислородная станция – газификатор на 5000 литров.

В модульном госпитале 20 комфортабельных палат с санузлами и отдельными входами для обеспечения полной изоляции инфекционных больных. Предусмотрена отдельная палату для людей с ограниченными возможностями.

Как отмечается, после завершения эпидемии коронавируса учреждение перепрофилируют в иммунологический центр.

17 декабря в Украине выявили 12 630 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 944 381 заболевшего, 561 222 выздоровевших и 16 256 умерших.

  • 15 декабря Степанов заявил, что Украина рассчитывает получить первые дозы вакцины от коронавируса уже в феврале 2021 года.

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Наталия Медведева
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