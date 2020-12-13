В Кабмине назвали новый порог для раннего локдауна: 32 – 35 000 заболевших за день

Кабмин может решать вопрос о введении локдауна при 32 – 35 000 заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сказал в эфире Украина 24 министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Он объяснил, что в разное время назывались разные пороги: летом система здравоохранения могла выдержать 3000 инфицированных в сутки, потом 10 000, 15 000, 25 000.

"Сейчас мы говорим о 32 000 – 35 000. Но надо понимать, сколько было введено коек в COVID-пакет, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", – сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли Кабмин при 32 000 – 35 000 инфицированных за сутки думать об идее закрыть страну на замок, Немчинов ответил:

"Да. Но надо учитывать, что кроме выявленных есть еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койкофонд".

По его словам, Минздрав работает, чтобы в случае необходимости расширить фонд коек до 90 000 до конца года. Также, по его словам стоит задача довести выйти на более 40 000 коек с кислородом до конца года, и боле 75 000 – в перспективе.

9 декабря Кабмин решил усилить карантин с 8 по 24 января 2021 года: список ограничений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что локдаун могут ввести и безотлагательно, если ситуация ухудшится.

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Марк Сировой

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