В Николаеве под завалами дома до сих пор ищут женщину

Николаев пережил самую масштабную российскую атаку за последние два года

Виталий Ким (Фото: Liga.net)

В Николаеве под завалами пятиэтажного дома до сих пор ищут женщину.

Как сообщил Ким, в ночь на 25 мая в Николаевской области было сбито 32 "шахеда".

"Это самая масштабная атака на город, наверное, за два года. Если бы не удачная работа ПВО, последствия были бы гораздо хуже", – сказал он.

По словам Кима, по состоянию на 11:30 на городе попадания БпЛА в пятиэтажное здание продолжаются работы по поиску одного человека.

"Считаем, что под завалами может находиться женщина", – сказал глава Николаевской ОВА.

Он отметил, что россияне избивали по гражданским домам города, а не предприятиям.

"Ничего не повреждено, пострадал дом, машины, сельхозтехника в области", – сказал он.

В области также есть погибшие: 77-летний мужчина погиб в результате атаки на сельхозпредприятие.