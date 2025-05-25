В Николаеве под завалами дома до сих пор ищут женщину
В Николаеве под завалами пятиэтажного дома до сих пор ищут женщину.
Как сообщил Ким, в ночь на 25 мая в Николаевской области было сбито 32 "шахеда".
"Это самая масштабная атака на город, наверное, за два года. Если бы не удачная работа ПВО, последствия были бы гораздо хуже", – сказал он.
По словам Кима, по состоянию на 11:30 на городе попадания БпЛА в пятиэтажное здание продолжаются работы по поиску одного человека.
"Считаем, что под завалами может находиться женщина", – сказал глава Николаевской ОВА.
Он отметил, что россияне избивали по гражданским домам города, а не предприятиям.
"Ничего не повреждено, пострадал дом, машины, сельхозтехника в области", – сказал он.
В области также есть погибшие: 77-летний мужчина погиб в результате атаки на сельхозпредприятие.
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- Всего за ночь Россия применила по Украине 367 средств воздушного нападения.