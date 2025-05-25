У Миколаєві під завалами будинку досі шукають жінку
У Миколаєві під завалами п'ятиповерхового будинку досі шукають жінку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.
Як повідомив Кім, у ніч проти 25 травня у Миколаївській області було збито 32 "шахеди".
"Це наймасштабніша атака на місто, напевно, за два роки. Якби не вдала робота ППО, наслідки були б набагато гірше", – сказав він.
За словами Кіма, станом на 11:30 на місті влучання БпЛА у п'ятиповерховий будинок тривають роботи із пошуку однієї людини.
"Вважаємо, що під завалами може бути жінка", – сказав очільник Миколаївської ОВА.
Він зазначив, що росіяни били по цивільних будинках міста, а не підприємствах.
"Нічого не пошкоджено, постраждав будинок, машини, сільгосптехніка в області", – сказав він.
В області також є загиблі: 77-річний чоловік загинув внаслідок атаки на сільгосппідприємство. Травмовані дівчина та хлопець 17 і 20 років та 53-річна жінка.
- У ніч проти 25 травня під час масованої комбінованої атаки у Миколаєві російський ударний безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
- Загалом за ніч Росія застосувала по Україні 367 засобів повітряного нападу. Збито 45 крилатих ракет і знешкоджено 266 БпЛА.