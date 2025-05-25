У Миколаєві під завалами будинку досі шукають жінку

Миколаїв пережив наймасштабнішу російську атаку за останні два роки

Віталій Кім (Фото: Liga.net)

У Миколаєві під завалами п'ятиповерхового будинку досі шукають жінку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

Як повідомив Кім, у ніч проти 25 травня у Миколаївській області було збито 32 "шахеди".

"Це наймасштабніша атака на місто, напевно, за два роки. Якби не вдала робота ППО, наслідки були б набагато гірше", – сказав він.

За словами Кіма, станом на 11:30 на місті влучання БпЛА у п'ятиповерховий будинок тривають роботи із пошуку однієї людини.

"Вважаємо, що під завалами може бути жінка", – сказав очільник Миколаївської ОВА.

Він зазначив, що росіяни били по цивільних будинках міста, а не підприємствах.

"Нічого не пошкоджено, постраждав будинок, машини, сільгосптехніка в області", – сказав він.

В області також є загиблі: 77-річний чоловік загинув внаслідок атаки на сільгосппідприємство. Травмовані дівчина та хлопець 17 і 20 років та 53-річна жінка.