В Николаевской области нашли 502 снаряда времен прошлых войн. Их взорвали – фото
31.07.2021, 15:49
Артснаряды, найденные в Николаевской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)
С 27 по 30 июля пиротехники в Николаевской области нашли в районе поселка Врадеевка 502 артиллерийских снаряда. Их уничтожили путем контролируемого подрыва. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Пиротехники обследовали территорию в 5,8 гектаров, изъяв 493 артснаряда калибром 45 мм, девять – калибром 85 мм. Их взорвали.
Снаряды нашли при техническом обследовании территории, на следующей неделе работы будут продолжены.
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