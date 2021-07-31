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В Николаевской области нашли 502 снаряда времен прошлых войн. Их взорвали – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 15:49
В Николаевской области нашли 502 снаряда времен прошлых войн. Их взорвали – фото - Фото
Артснаряды, найденные в Николаевской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)

С 27 по 30 июля пиротехники в Николаевской области нашли в районе поселка Врадеевка 502 артиллерийских снаряда. Их уничтожили путем контролируемого подрыва. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пиротехники обследовали территорию в 5,8 гектаров, изъяв 493 артснаряда калибром 45 мм, девять – калибром 85 мм. Их взорвали. 

Снаряды нашли при техническом обследовании территории, на следующей неделе работы будут продолжены.

  • В августе 2017 года сообщалось, что в селе Лебедевка Одесской области, в акватории Черного моря, на глубине 15 м дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих", вероятно, с боеприпасами на борту. По предварительной информации, судно немецкое времен Второй мировой войны.
  • В июне 2021-го с него начали доставать боеприпасы.
Владислав Сердюк
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артснаряды ГСЧС врадеевка
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