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В Новом Роздоле нет отопления и электричества - Нафтогаз

В Новом Роздоле нет отопления и электричества - Нафтогаз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
17.11.2019, 21:22

Компания пытается договориться с сотрудниками ТЭЦ, которые не выходят на работу из-за долгов по зарплате

В Новом Роздоле Львовской области до сих пор не включено отопление, некоторые районы города остались без электричества из-за чрезмерной нагрузки на сети, сообщает в Facebook пресс-служба Нафтогаза Украины.

По сообщению компании, под угрозой водоснабжение одного из районов Нового Роздола.

Для разрешения ситуации Нафтогаз приглашает сотрудников ТЭЦ на встречу завтра, включая тех, кто уволился из-за невыплат зарплаты.

"Первая задача - обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску", - говорится в сообщении компании.

  • В октябре в Кабмине заявили, что ситуация с отоплением в Новом Роздоле может стать техногенной катастрофой. Сотрудники ТЭЦ не выходят на работу из-за того, что так и не получили зарплату за прошлый отопительный сезон.
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отопление Новый Роздол
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