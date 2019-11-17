В Новом Роздоле нет отопления и электричества - Нафтогаз

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В Новом Роздоле Львовской области до сих пор не включено отопление, некоторые районы города остались без электричества из-за чрезмерной нагрузки на сети, сообщает в Facebook пресс-служба Нафтогаза Украины.

По сообщению компании, под угрозой водоснабжение одного из районов Нового Роздола.

Для разрешения ситуации Нафтогаз приглашает сотрудников ТЭЦ на встречу завтра, включая тех, кто уволился из-за невыплат зарплаты.

"Первая задача - обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску", - говорится в сообщении компании.