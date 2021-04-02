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В Одессе хотят взять пример с Киева и ужесточить карантинные ограничения – СМИ

02.04.2021, 11:47
В Одессе хотят взять пример с Киева и ужесточить карантинные ограничения – СМИ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера на заседании профильной комиссии Одесского облсовета депутаты поддержали идею об ужесточении карантинных мер в Одессе по примеру столицы, было принято решение обратиться в соответствующие службы. Об этом заявила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, пишет местное издание Деловая Одесса.

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По ее словам, чиновников департамента здравоохранения очень беспокоит резкий рост заболеваемости коронавирусом, а также то, что одесские медики часто сами заражаются COVID и в больницах не хватает кадров.

Для стабилизации ситуации необходимо снова начать жестко соблюдать карантин по примеру Киева, подчеркнула Одарий-Захарьева.

Как отметил глава комиссии Дмитрий Чапир, красная зона сейчас существует лишь на бумаге и если не решить вопрос по ограничениям, "мы не остановим этот поток".

  • 23 марта в Одесской области начался карантин красной зоны.
  • С 5 апреля в Киеве усилят локдаун: закроют садики и школы, а транспорт будет работать только по спецпропускам.

Читайте также: Разбор|Как в Украине соблюдают локдаун. Спойлер – практически никак

Дарья Мостовая
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