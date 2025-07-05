В Одессе подорвали автомобиль сотрудника оборонного предприятия – подозреваемый задержан

Агент российских спецслужб совершил теракт в областном центре, сообщили в СБУ

Фото: Одесская областная прокуратура

5 июля в Одессе был взорван автомобиль с сотрудником оборонного предприятия – подозреваемый в совершении теракта задержан Службой безопасности Украины и Национальной полицией, сообщили в областной прокуратуре.

СБУ написала, что фигурант – агент российских спецслужб, ранее судимый 22-летний житель Запорожья, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы.

По инструкции российской спецслужбы мужчина заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль, указанный куратором, рассказали в ведомстве.

"Чтобы обеспечить онлайн-трансляцию взрыва, фигурант установил телефон с удаленным доступом для вражеской стороны напротив запланированного места теракта", – отметили правоохранители.

В результате взрыва пострадал гражданский мужчина, получивший тяжелые телесные повреждения, а автомобиль, под которым находилось СВУ, был полностью уничтожен, подчеркнули в ведомстве. Областная прокуратура добавляет, что пострадавший является сотрудником предприятия, занимающегося оборонными заказами.

Фото: Одесская облпрокуратура

Фото: Одесская облпрокуратура

После взрыва, надеясь "уйти от ответственности", подозреваемый попытался покинуть Одесскую область, однако правоохранители обнаружили и задержали его "по горячим следам", добавляет СБУ.

Мужчине предъявлено подозрение в совершении теракта. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Прокуратура направила в суд ходатайство о назначении задержанному меры пресечения – содержание под стражей.

Фото: Одесская областная прокуратура