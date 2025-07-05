В Одессе взорвался автомобиль, в котором находился мужчина
В Одессе взорвался автомобиль, в котором находился мужчина. Водитель выжил, но пострадал, сообщили в Национальной полиции.
Сообщение о взрыве автомобиля Opel на улице Варненской поступило в правоохранительные органы около 10:00. На место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.
По предварительным данным, пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.
По данным очевидцев, как сообщает Думская, мужчина может быть военнослужащим. Однако в комментарии LIGA.net собеседник в правоохранительных органах сообщил, что официально на данный момент это неизвестно, но скорее всего это неправда.
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