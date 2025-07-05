В полиции LIGA.net не смогли подтвердить, что пострадавший является военнослужащим

Нацполиция Украины (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Одессе взорвался автомобиль, в котором находился мужчина. Водитель выжил, но пострадал, сообщили в Национальной полиции.

Сообщение о взрыве автомобиля Opel на улице Варненской поступило в правоохранительные органы около 10:00. На место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Кадры, предположительно, с места взрыва (Фото: t.me/xydessa)

По предварительным данным, пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь.

По данным очевидцев, как сообщает Думская, мужчина может быть военнослужащим. Однако в комментарии LIGA.net собеседник в правоохранительных органах сообщил, что официально на данный момент это неизвестно, но скорее всего это неправда.