В Одесі вибухнуло авто із чоловіком у середині
Нацполіція України (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В Одесі вибухнуло авто в той момент, коли в ньому сидів чоловік. Водій вижив, але постраждав, повідомили в Нацполіції.

Повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло правоохоронцям близько 10:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

В Одесі вибухнуло авто із чоловіком у середині
Кадри нібито з місця підриву (Фото: t.me/xydessa)

За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.

За даними очевидців, як передає Думская, чоловік може бути військовослужбовцем. Однак у коментарі LIGA.net співрозмовник серед правоохоронців повідомив, що офіційно наразі це не відомо, але скоріше за все це не правда.

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