В Одесі вибухнуло авто із чоловіком у середині
В Одесі вибухнуло авто в той момент, коли в ньому сидів чоловік. Водій вижив, але постраждав, повідомили в Нацполіції.
Повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло правоохоронцям близько 10:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога.
За даними очевидців, як передає Думская, чоловік може бути військовослужбовцем. Однак у коментарі LIGA.net співрозмовник серед правоохоронців повідомив, що офіційно наразі це не відомо, але скоріше за все це не правда.
- 6 червня в Одеській області біля селища Донська Балка вибухнуло авто, загинув військовий ТЦК.
- 2 липня на трасі M-06 у Житомирській області сталися два вибухи. Відомо про двох загиблих та 15 постраждалих.