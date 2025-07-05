В Одесі підірвали авто зі співробітником оборонного підприємства – підозрюваного затримали
5 липня в Одесі було підірвано автомобіль із працівником оборонного підприємства – підозрюваного у вчиненні теракту затримали Служба безпеки України та Національна поліція, повідомили в обласній прокуратурі.
СБУ написала, що фігурант – агент російських спецслужб, раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя, якого окупанти завербували через Telegram-канали.
За інструкцією спецслужби РФ чоловік заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль, розповіли у відомстві.
"Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту", – зазначили правоохоронці.
Через вибух постраждав цивільний чоловік, отримавши тяжкі тілесні ушкодження, а машину, під якою знаходився СВП, було повністю знищено, наголосили у відомстві. Обласна прокуратура додає, що постраждалий є працівником підприємства, яке займається оборонними замовленнями.
Після підриву, сподіваючись "залягти на дно", підозрюваний намагався виїхати з Одеської області, проте його "по гарячих слідах" розшукали та затримали правоохоронці, додає СБУ.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні теракту. Максимальне покарання – 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Досудове розслідування продовжується.
Прокуратура скерувала до суду клопотання, аби встановити затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.
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