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В Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО

В Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)
16.01.2020, 12:50

Участники будут отрабатывать действия в кризисных ситуациях

5-9 октября 2020 года в Одессе пройдут совместные учения с НАТО по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

"Нам нужно больше учений и более общих действий с НАТО. Мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - отметил Кулеба.

В учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, Альянс на учениях будут представлять специалисты центров передового опыта НАТО и Европейского центра опыта по противодействию гибридным угрозам.

Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. Оценивать будет Высшая морская школа США.

  • 15 октября в порт Одессы зашел американский эсминец "Портер".
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нато одесса учения дмитрий кулеба
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