В Одессе женщина пыталась повесить флаг России в центре города: теперь она дает показания

Вскоре будет дана правовая квалификация ее действиям, отметили в полиции

Задержанная (Фото: Национальная полиция)

Женщина, пытавшаяся повесить российский триколор на Европейской площади, дает показания полиции. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Одесской области.

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По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером в понедельник, 7 октября.

В социальные сети попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди Европейской площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане.

На место происшествия прибыли полицейские, они изъяли у женщины вещественные доказательства. Теперь с ней работают следователи, а она дает показания. Вскоре будет дана правовая квалификация ее действиям.

Вечером 7 октября в одесских Telegram-каналах появилось видео, на котором женщина пытается повесить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II, но ей помешали прохожие. Одному из мужчин удалось вырвать из ее рук русский триколор.

7 октября правоохранители задержали женщину, которая восхваляла российского агрессора на столичном вокзале и негативно высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время воздушной тревоги.

8 октября стало известно о задержании мужчины, который в центре Киева унижал погибших военнослужащих.