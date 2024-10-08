В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор у центрі міста: тепер вона дає покази

Невдовзі буде надано правову кваліфікацію її діям, зазначили в поліції

Затримана (Фото: Національна поліція)

Жінка, яка намагалася повісити російський триколор на Європейській площі Одеси, дає покази поліції. Про це повідомило Головне управління Національної поліції Одеської області.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За інформацією правоохоронців, інцидент стався ввечері в понеділок, 7 жовтня.

У соціальні мережі потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред Європейської площі з метою повісити прапор країни-агресорки, але їй завадили містяни.

На місце події прибули поліціянти, вони вилучили у жінки речові докази. Тепер з нею працюють слідчі, а вона дає свідчення. Невдовзі буде надано правову кваліфікацію її діям.

Увечері 7 жовтня в одеських Telegram-каналах з’явились відео, на яких жінка намагається повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II, але їй завадили перехожі. Одному з чоловіків вдалося вирвати з її рук російський триколор.

7 жовтня правоохоронці затримали жінку, яка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі й зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час повітряної тривоги.

8 жовтня стало відомо про затримання чоловіка, який у центрі Києва принижував загиблих військовослужбовців.