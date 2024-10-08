В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор у центрі міста: тепер вона дає покази
Жінка, яка намагалася повісити російський триколор на Європейській площі Одеси, дає покази поліції. Про це повідомило Головне управління Національної поліції Одеської області.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався ввечері в понеділок, 7 жовтня.
У соціальні мережі потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред Європейської площі з метою повісити прапор країни-агресорки, але їй завадили містяни.
На місце події прибули поліціянти, вони вилучили у жінки речові докази. Тепер з нею працюють слідчі, а вона дає свідчення. Невдовзі буде надано правову кваліфікацію її діям.
Увечері 7 жовтня в одеських Telegram-каналах з’явились відео, на яких жінка намагається повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II, але їй завадили перехожі. Одному з чоловіків вдалося вирвати з її рук російський триколор.
- 7 жовтня правоохоронці затримали жінку, яка вихваляла російського агресора на столичному вокзалі й зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час повітряної тривоги.
- 8 жовтня стало відомо про затримання чоловіка, який у центрі Києва принижував загиблих військовослужбовців.