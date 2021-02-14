В Одесской области произошла вспышка гепатита А в детском доме

В городе Раздельная Одесской области выявили очаг вирусного гепатита А в детском доме. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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В ГСЧС пишут, что в частном доме по улице Лысенко, 2А гепатит выявили у 16 человек. Среди них – 15 детей: один усыновленный ребенок и 14, находящихся под опекой. Проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Одесское издание Думская 10 февраля уточняла, что вспышка случилась в детском доме семейного типа.

Главсанврач области Виталий Гончаров говорил Думской, что первого инфицированного выявили еще 21 января.

"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", – рассказывал медик.

4 декабря 2020-го сообщалось, что 13-летнего мальчика из Сумской области госпитализировали с подозрением на туляремию.

23 декабря в Харькове зафиксировали смерть от малярии.

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Марк Сировой

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