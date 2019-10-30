В Одесской области школьники заболели гепатитом

Капельница (фото - pixabay.com)

В селе Василевка Беляевского района Одесской области четверо детей заболели вирусным гепатитом А на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба областного регионального лабораторного центра.

"На прошлой неделе зарегистрирована групповую заболеваемость вирусным гепатитом А среди учеников школы Васильевка Беляевского района. Всего заболели четверо детей, у двух больных диагноз подтвержден клинико-биохимически", - отмечается в сообщении.

В очаге провели комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем.

Гепатит "А" еще называют болезнью немытых рук, поскольку распространение болезни связано с несоблюдением правил личной гигиены.

Ранее сообщалось , что в Чернигове с подозрением на гепатит "А" были госпитализированы 12 учеников и сотрудница пищевого блока школы.

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