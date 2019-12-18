Оказывается, они еще есть. В Одесской области снесли Ленина: фото

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В селе Андреевка Белгород-Днестровского района снесли памятник "вождю пролетариата" Владимиру Ленину. Об этом сообщил у себя в Facebook основатель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

По его словам, речь идет об одном из последних памятников Ленину в области.

Памятник Ленину до и после демонтажа (фото -facebook.com/Вадим Поздняков)

"До весны 2020 года будет демонтирован последний", - уточнил Поздняков.

По информации Думской, демонтаж прошел без скандалов. Это стало решением громады в рамках выполнения закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики.