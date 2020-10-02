В одной из клиник произошла утечка данных: в открытом доступе – списки больных COVID-19

По данным СНБО, в свободный доступ попали десятки тысяч данных о пациентах

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК, – ред.) при Совете национальной безопасности и обороны Украины во время мониторинга обнаружил утечку информации в одной из крупнейших частных клиник Днепра. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, – персональные данные работников и клиентов этой клиники, в частности ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляет медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы , информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19.

"Анализ информации утечки показал, что к свободному доступу попали десятки тысяч записей о пациентах", – отмечается в сообщении.

По результатам исследования установили, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных медучреждения, которые имели доступ к сети Интернет.

В СНБО объяснили, что свободный доступ к базам данных предоставлял также возможность несанкционированного внесения изменений, "включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19 )".

По данным СНБО, с момента обнаружения утечки информации клиника пассивно реагировала на сообщения специалистов НКЦК и не прилагала усилий к ее устранению. Данные о клиентах частной клиники долго находились в свободном доступе.

Специалисты НКЦК подчеркнули, что Минздрав внедряет электронную систему eHealth с учетом требований законодательства о защите персональных данных, однако некоторые предприятия пренебрегают мерами безопасности для защиты персональных данных клиентов, в частности из-за неполного понимания законодательных стандартов и требований.

2 октября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 жители Харьковской (460), Днепропетровской(334) областей и Киева (447).

С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне.

Арина Толина

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