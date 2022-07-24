В оккупированном Красном Луче разрушен отель. Предварительно – там находился штаб россиян

В оккупированном Красном Луче в Луганской области ночью 24 июля произошли взрывы в центре города. Предварительно, ракеты ударили по командному пункту армии РФ. Об ракетном ударе сообщили в местных пабликах.

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В результате обстрела повреждено здание отеля в центре оккупированного города.

По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, в отеле находился командный пункт одного крупного военного подразделения оккупантов. По предварительной информации там находилось около 100 солдат российской армии.

В оккупационный "администрации" города Красный Луч сообщили, что в районе 01:30 ночи по городу Красный Луч был нанесен ракетный удар. В результате обстрела три человека получили ранения, сообщила оккупационная власть города.

23 июля, Гайдай сообщал, что в оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате погибло около 50 захватчиков.

Управление стратегических коммуникаций сообщало, что вблизи Лисичанска ликвидировали отряд ОМОНа российских оккупантов.

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Наталия Фреик

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