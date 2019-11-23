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В оккупированном Крыму почтили память жертв Голодомора

В оккупированном Крыму почтили память жертв Голодомора - Фото
Архивное фото служения ПЦУ в Симферополе (Фото: Крым.Реалии)
23.11.2019, 21:45

Траурная служба прошла в одном из соборов Симферополя

В кафедральном соборе Владимира и Ольги в Симферополе прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) провели траурную службу в память о погибших в результате Голодомора - геноцида украинского народа. Об этом сообщают Крым.Реалии.

"В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", – сказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

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