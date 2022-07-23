В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода – видео

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв. Предварительно в районе машиностроительного завода горит техника оккупантов. Об этом сообщают местные паблики.

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Еще момент взрыва в Горловке pic.twitter.com/X5NpYZ4F1U — Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отмечает, что украинские военные нанесли удар по скоплению военной техники российской армии в оккупированной Горловке. Также слышны звуки детонации боеприпасов оккупантов.

Глава оккупационной "администрации" Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате удара повреждена проходная завода и производственные цеха.

Сегодня, 23 июля, Гайдай сообщал, что в оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате погибло около 50 захватчиков.

11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник утратил очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ.

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Наталия Фреик

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