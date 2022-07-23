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В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 22:19
В оккупированной Горловке прогремел взрыв в районе машзавода – видео - Фото
Фото: скриншот видео

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв. Предварительно в районе машиностроительного завода горит техника оккупантов. Об этом сообщают местные паблики.

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Военный корреспондент Андрей Цаплиенко отмечает, что украинские военные нанесли удар по скоплению военной техники российской армии в оккупированной Горловке. Также слышны звуки детонации боеприпасов оккупантов.

Глава оккупационной "администрации" Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате удара повреждена проходная завода и производственные цеха.

  • Сегодня, 23 июля, Гайдай сообщал, что в оккупированном Лисичанске в здании суда, где оккупанты проводили совещание, произошел взрыв, в результате погибло около 50 захватчиков.
  • 11 июля сообщалось, что в оккупированном Россией Луганске противник утратил очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ.

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Наталия Фреик
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