В пограничных с Россией областях все больше желающих получить загранпаспорт

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В областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

В течение января-февраля 2020 года количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросла в Луганской области (примерно в три раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях.

Оформить загранпаспорт можно в любом подразделении миграционной службы (независимо от места регистрации), а также в центрах предоставления админуслуг, которые оформляют биометрические документы (в Донецкой области - это 18 ЦНАП, в Харьковской - 11, в Луганской - девять, в Сумской - четыре, Черниговской - два).

29 февраля сообщалось

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