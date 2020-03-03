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В пограничных с Россией областях все больше желающих получить загранпаспорт

В пограничных с Россией областях все больше желающих получить загранпаспорт - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
03.03.2020, 12:22

По данным Государственной миграционной службы, больше всего желающих получить загранпаспорт в Луганской области

В областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

В течение января-февраля 2020 года количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросла в Луганской области (примерно в три раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях.

Оформить загранпаспорт можно в любом подразделении миграционной службы (независимо от места регистрации), а также в центрах предоставления админуслуг, которые оформляют биометрические документы (в Донецкой области - это 18 ЦНАП, в Харьковской - 11, в Луганской - девять, в Сумской - четыре, Черниговской - два).

  • 29 февраля сообщалось, что с 1 марта для выезда из Украины в Россию украинцам потребуется заграничный паспорт.

Читайте также: Загранпаспорт в Россию. В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе

Арина Толина
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Россия загранпаспорт гмс
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