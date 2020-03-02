Загранпаспорт в Россию. В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе

Фото: пресс-служба ГПСУ

За последние сутки почти 7000 украинцев официально пересекли границу с Россией по новым правилам, предоставляя загранпаспорта, 15 человек получили отказ из-за его отсутствия. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, ситуация спокойная, никаких возмущений нет среди тех 15 человек, кому украинские пограничники отказали в пересечении украинско-российской границы.

Демченко отметил, что в нововведении есть две составляющих – это безопасность и время оформления.

Спикер Госпогранслужбы объяснил, что внутренний украинский паспорт и свидетельство о рождении легче подделать, поскольку там ниже уровень защиты, чем у загранпаспорта. "В свидетельстве о рождении даже нет фотографии", - добавил Демченко.

Он сообщил, что ранее данные документов (внутреннего паспорта и свидетельства о рождении) пограничники вручную вносили в базу, сейчас за секунды нужная информация загранпаспорта считывается ридерами.

Демченко уточнил, что украинцы стали меньше ездить в Россию с начала войны на Донбассе. По данным Госпогранслужбы, в 2013 году было зафиксировано 6,2 млн пересечений украинско-российской границы, 2018 году – 4,1 млн, 2019 году – 3,9 млн.

1 марта для выезда из Украины в Россию украинцам потребуется заграничный паспорт. 29 марта сообщалось , что с