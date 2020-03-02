Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Загранпаспорт в Россию. В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе

Загранпаспорт в Россию. В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
02.03.2020, 15:04

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что за минувшие сутки 15 человек не смогли пересечь границу с РФ из-за отсутствия загранпаспорта

За последние сутки почти 7000 украинцев официально пересекли границу с Россией по новым правилам, предоставляя загранпаспорта, 15 человек получили отказ из-за его отсутствия. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, ситуация спокойная, никаких возмущений нет среди тех 15 человек, кому украинские пограничники отказали в пересечении украинско-российской границы.

Демченко отметил, что в нововведении есть две составляющих – это безопасность и время оформления.

Спикер Госпогранслужбы объяснил, что внутренний украинский паспорт и свидетельство о рождении легче подделать, поскольку там ниже уровень защиты, чем у загранпаспорта. "В свидетельстве о рождении даже нет фотографии", - добавил Демченко.

Он сообщил, что ранее данные документов (внутреннего паспорта и свидетельства о рождении) пограничники вручную вносили в базу, сейчас за секунды нужная информация загранпаспорта считывается ридерами.

Демченко уточнил, что украинцы стали меньше ездить в Россию с начала войны на Донбассе. По данным Госпогранслужбы, в 2013 году было зафиксировано 6,2 млн пересечений украинско-российской границы, 2018 году – 4,1 млн, 2019 году – 3,9 млн.

  • 29 марта сообщалось, что с 1 марта для выезда из Украины в Россию украинцам потребуется заграничный паспорт.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Россия граница загранпаспорт андрей демченко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 