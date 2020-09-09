В Полтавской области зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила

Вакцины против вируса Западного Нила нет. Чтобы не заболеть, стоит избегать укусов комаров

Житель Зеньковского района Полтавской области заболел лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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У заболевшего поднялась температура до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах. Его осмотрел семейный врач и госпитализиовал. Специалисты вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ обнарудили антитела igG к вирусу Западного Нила.

В ЦОЗ отмечают, что вакцины для профилактики этого заболевания нет. Его переносят комары, документальных случаев заражения от человека нет.

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По данным Центра, в Украине есть энзоотичные территории данного вируса.

Чтобы уберечься от укусов комаров ЦОЗ рекомендует:

– надевать одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

– использовать средства против насекомых;

– при необходимости делать дезинсекцию помещения.

На 27 августа 2020 Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал о 122 случаях заболевания лихорадкой Западного Нила. В испанской провинции Севилья продолжается вспышка болезни.

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Марк Сировой

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