В привитом на 75% Моршине появилась госпитализированная с COVID-19. Она не вакцинирована
В городе Моршин Львовской области, в котором от коронавируса вакцинированы около 75% взрослого населения, появилась первая госпитализированная с COVID-19 – невакцинированная пожилая женщина. Об этом сообщили Суспільному мэр города Руслан Ильницкий и местные врачи.
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По словам мэра, в городе есть 27 заболевших COVID-19, 26 пациентов лечатся дома, а один – госпитализирован. Сейчас 74% взрослого населения Моршина вакцинированы от COVID-19 двумя дозами, а одной дозой – 75%.
Врач горбольницы Оксана Барыш уточняет, что госпитализирована невакцинированная пожилая женщина. Также она добавила, что среди 27 заболевших – 10 вакцинированных.
При этом врач отмечает, что вакцинироваться в Моршине приходят каждый день. "Непривитые люди тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди привились", – добавила Барыш.
Ильницкий говорит, что до вакцинации курортный город недополучал около 50% денег в бюджет, ведь все санатории были закрыты. Сейчас же бюджет выполняется на 87%, а в санаториях довольно много людей, добавляет мэр.
- В апреле 2021-го власти Львовской области решили вне графика Минздрава вакцинировать большую часть населения Моршина для изучения эффективности вакцинации в отдельно взятом населенном пункте.
- В июле мэр Моршина заявлял, что эксперимент удается: за июнь и май было лишь двое заболевших COVID-19.
- Сейчас в Украине бушует волна COVID-19, за прошедшие сутки было зафиксировано рекордные 26 000 заболевших. В Моршине при этом сообщали 26 октября, что в городе вакцинированы 75% взрослого населения – и нет ни одной госпитализации. После этой новости в сети массово начали появляться мемы о Моршине.
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