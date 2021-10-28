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В привитом на 75% Моршине появилась госпитализированная с COVID-19. Она не вакцинирована

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 14:12
В привитом на 75% Моршине появилась госпитализированная с COVID-19. Она не вакцинирована - Фото
Моршин (Фото - Cуспільне Львів)

В городе Моршин Львовской области, в котором от коронавируса вакцинированы около 75% взрослого населения, появилась первая госпитализированная с COVID-19 – невакцинированная пожилая женщина. Об этом сообщили Суспільному мэр города Руслан Ильницкий и местные врачи.

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По словам мэра, в городе есть 27 заболевших COVID-19, 26 пациентов лечатся дома, а один – госпитализирован. Сейчас 74% взрослого населения Моршина вакцинированы от COVID-19 двумя дозами, а одной дозой – 75%.

Врач горбольницы Оксана Барыш уточняет, что госпитализирована невакцинированная пожилая женщина. Также она добавила, что среди 27 заболевших – 10 вакцинированных.

При этом врач отмечает, что вакцинироваться в Моршине приходят каждый день. "Непривитые люди тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди привились", – добавила Барыш.

Ильницкий говорит, что до вакцинации курортный город недополучал около 50% денег в бюджет, ведь все санатории были закрыты. Сейчас же бюджет выполняется на 87%, а в санаториях довольно много людей, добавляет мэр.

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Марк Сировой
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