В Ровенской области депутату облсовета сожгли элитное авто: фото

Фото: пресс-служба Нацполиции в Ровенской области

В Костополе Ровенской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Инцидент произошел 4 октября.

На место происшествия прибыла группа спасателей. Пожарным удалось ликвидировать огонь примерно за 10 минут.

Жертв и пострадавших нет.

Следователи установили, что возгорание Mercedes-Benz G63 произошло на территории 58-летнего депутата Ровенского областного совета. Хозяин авто в это время находился в доме сам.

"С места события полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом топливно-масляных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа "фаер", - информируют в пресс-службе.

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