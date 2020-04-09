В Смеле работал колл-центр запрещенного в Украине Яндекс.Такси – его закрыли

Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность незаконного колл-центра в Смеле Черкасской области, который работал на службу заказа Яндекс.Такси - запрещенный в стране сервис из страны-агрессора. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Диспетчеры работали на клиентов в странах Европы и Средней Азии. Чтобы не платить налоги, никто из них не был трудоустроен официально. Вдобавок, все работали без масок, несмотря на карантин.

При обыске СБУ нашла инструкции по обслуживанию зарубежных клиентов и техдокументацию с графиком работы. На компьютерах у диспетчеров были установлены программные приложения запрещенной в Украине поисковой системы Яндекс.

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