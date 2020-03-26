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СБУ подозревает бывшего сотрудника МВД в работе на российские спецслужбы

СБУ подозревает бывшего сотрудника МВД в работе на российские спецслужбы - Фото
Фото: пресс-центр СБУ
26.03.2020, 17:30

Бывший сотрудник Министерства внутренних дел мог быть завербован службами РФ как спецагент

Сегодня, 26 марта, в Днепре контрразведка Службы безопасности разоблачила агента российских спецслужб. Сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следователя, подозреваемый - бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины - сам связался с представителями службы российской безопасности. По их поручению он должен был собирать сведения о военных подразделениях в Днепропетровской области: где и в каком количестве они расположены. 

Во время обысков сотрудники СБУ нашли доказательства преступной деятельности, сейчас мужчина объявлен подозреваемым в государственной измене. Срок наказания по этой статье предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.

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  • 19 марта контрразведка СБУ задержала агента ФСБ при передаче секретной информации.
  • 21 марта СБУ пресекла масштабную схему поставок военной продукции в Россию.

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