В Тернополе дополняют карантинные ограничения, полиция пообещала усиленный контроль

С 8 апреля на территории Тернопольской общины вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением эпидемии коронавируса. Полицейские будут усиленно контролировать их соблюдение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, полиция увеличивает количество рейдовых групп. К отработке вместе с полицейскими будут привлекать нацгвардейцев, работников Госпродпотребслужбы и муниципальной инспекции.

По словам замначальника Тернопольского районного управления полиции Ивана Рыбчака, рейдовые группы будут усиленно проверять торгово-развлекательные центры, заведения питания и торговли, общественный транспорт.

Сообщается, что с 8 апреля на территории Тернопольской общины действуют такие дополнительные ограничения:

- на входе в ТРЦ и ТЦ сотрудник заведения и правоохранитель будут проверять температуру посетителей, учет их количества в зависимости от площади и соблюдение противоэпидемических мер;

- запрещена работа взрослых и детских развлекательных центров;

- запрещено проведение всех массовых мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий с ограниченным количеством зрителей);

- проводить религиозные обряды и мероприятия с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 метра между присутствующими или в режиме онлайн.

С 12 апреля заведениям общепита будет разрешено предоставлять услуги только на открытых летних площадках, или осуществлять адресную доставку заказов и доставку на вынос.

29 марта в красной зоне карантина находились Киев и 10 областей. 7 апреля решением Кабмина в красную зону добавили еще две – Запорожскую и Хмельницкую.

8 апреля во Львове продлили усиленный карантин до 19 апреля.

Наталия Медведева

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