UA

В Тернополе готовы ввести локдаун в ближайшие дни, если ситуация с COVID-19 ухудшится

07.01.2021, 15:00
В Тернополе готовы ввести локдаун в ближайшие дни, если ситуация с COVID-19 ухудшится - Фото
Сергей Надал (Фото: пресс-служба Тернопольского горсовета)

Если в ближайшие дни в Тернополе начнется резкий рост числа заболевших коронавирусом, местные власти приостановят решение комиссии горсовета и город перейдет в режим "жесткого карантина". Об этом в Facebook заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, городские чиновники не исключают, что после праздников число заболевших коронавирусом может возрасти. Тогда, говорит Надал, все же придется вводить карантин: "Готовы предпринять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни жителей Тернополя". 

"Мы четко пониманием, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере", – заявил он, уточнив, что в Тернополе "прислушаются к решению Кабмина". 

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Тернополь коронавирус COVID-19 Сергей Надал локдаун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 