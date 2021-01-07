В Тернополе готовы ввести локдаун в ближайшие дни, если ситуация с COVID-19 ухудшится
07.01.2021, 15:00
Сергей Надал (Фото: пресс-служба Тернопольского горсовета)
Если в ближайшие дни в Тернополе начнется резкий рост числа заболевших коронавирусом, местные власти приостановят решение комиссии горсовета и город перейдет в режим "жесткого карантина". Об этом в Facebook заявил мэр Тернополя Сергей Надал.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, городские чиновники не исключают, что после праздников число заболевших коронавирусом может возрасти. Тогда, говорит Надал, все же придется вводить карантин: "Готовы предпринять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни жителей Тернополя".
"Мы четко пониманием, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере", – заявил он, уточнив, что в Тернополе "прислушаются к решению Кабмина".
- 6 января комиссия Тернопольского горсовета приняла решение не вводить с 8 января никаких дополнительных ограничений на территории громады.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии