В Тернополе мужчина совершил самоубийство во время обсервации в больнице

Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA

В Тернополе 39-летний мужчина, вернувшийся из Польши, совершил самоубийство, когда находился в больнице на обсервации. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

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По данным ведомства, мужчина в течение двух лет жил за границей. Он проходил обсервацию в больнице с 20 апреля. У него не было симптомов коронавируса, он также не жаловался на самочувствие.

"Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть двери, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие", - заявляют там.

Отмечается, что у мужчины было четверо детей и он был женат. Передач в больницу ему никто не приносил. Он жил в отдельной палате с индивидуальным балконом и санузлом.

9 апреля Шмыгаль заявил, что карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни".

Вчера правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

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